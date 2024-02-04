Окупанти обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського [ Редагувати ]
У неділю, 4 лютого, окупанти обстрілювали населений пункт Роботине в Запорізькій області, коли там перебував президент Володимир Зеленський.
Про це розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.
"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію", - сказав Никифоров.
Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Дніпропетровській області у неділю, 4 лютого. Там він відвідав розташування ПВК "Схід".
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