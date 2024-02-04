У неділю, 4 лютого, окупанти обстрілювали населений пункт Роботине в Запорізькій області, коли там перебував президент Володимир Зеленський.

Про це розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію", - сказав Никифоров.

Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Дніпропетровській області у неділю, 4 лютого. Там він відвідав розташування ПВК "Схід".