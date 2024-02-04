Голосували два дні... Зрештою, таки обрали. alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на "Євробаченні" у шведському Мальме. Як голосували українці? Чому нацвідбір цьогоріч можна назвати унікальним? І хто, окрім співаків, зачарував глядачів? Про все докладно - в матеріалі Юрія Куцого.

Цьогорічний нацвідбір на "Євробачення" супроводжували небачені заходи безпеки. Обмежена кількість глядачів, засекречене місце проведення, виступи артистів в записі і лише оголошення результатів в прямому ефірі. З укриття.

Чи не найбільшу увагу глядачів привернули, навіть не конкурсанти, а перекладачі жестовою мовою! Користувачі соцмереж відзначили артистизм, драйв та запал цих дівчат.

Голосування глядачів цьогоріч вже вдруге відбувалося в "Дії". Але цього разу вона "підкачала". Мобільний застосунок не витримав такої кількості бажаючих віддати свій голос.

Невдовзі ситуацію в соцмережах прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сьогодні була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів.

Аби дати час системним адміністраторам збільшити потужності застосунку, щоб кожен українець зміг проголосувати за улюбленого артиста, організатори продовжили термін голосування майже на добу. Музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров в цьому вбачає лише позитив.

Може це й добре, що у нас з вами з'явилась можливість передивитись і переслухати на тверезі очі та вуха весь вчорашній ефір перед голосуванням. Вірте своїм відчуттям та смаку, не бійтесь несподіваних, сміливих рішень, бо вони завжди ведуть нас до розвитку.

Втім випробувань діджиталізацією не витримала одна з конкурсанток. Співачка SKYLERR сьогодні вранці зняла свою кандидатуру з участі у конкурсі.

Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту.

Організатори відповіли співачці, що на даному етапі конкурсу зняти свою кандидатуру вже не можна і що у разі її перемоги вона зможе просто відмовитися від підписання договору. Проте перемогла не вона. Після всіх поневірянь о 19-45 ведучі нарешті оголошують ім'я переможця!

Дует співачки Джері Хейл та реперки Альони Альони цьогоріч представлятиме Україну на "Євробаченні 2024" в шведському місті Мальме. Для багатьох євро-фанів це не сюрприз - пісні "Тeresa & Maria" букмекери давали 64 відсотки. У соцмережах також оцінили пісню й меломани з інших країн.

Нині шанс, що кришталевий мікрофон "Євробачення" знову приїде до Києва, - високий. Україна - серед лідерів за оцінками букмекерів. Ставки - чотири до одного. Найближчий конкурент наших дівчат - це Оллі Олександр зі Сполученого Королівства.

За результатами жеребкування, в Мельме наші дівчата будуть виступати в першому півфіналі, де змагатимуться за право пройти в фінал. Тому вболіваймо за Альону Альону і Джері Хейл.