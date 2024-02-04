Ситуація з водою та світлом: Зеленський провів нараду в Кривому Розі [ Редагувати ]
В ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед", влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, спалахнули пожежі, без світла в регіоні опинилися близько 15 тисяч людей.
Президент Володимир Зеленський у Кривому Разі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпропетровщини.
Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді. Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Президент додав, що заслухав окрему доповідь щодо захисту від диверсантів та колаборантів.
У правоохоронців є непогані результати.
Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Дніпропетровській області у неділю, 4 лютого. Там він відвідав розташування ПВК "Схід".
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