Очільник Мінагрополітики Польщі поскаржився, що великий експорт товарів з України до країн ЄС витісняє польських виробників з ринків ЄС.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що перевірка на кордоні виявила надмірний імпорт агропродукції з України, йдеться в повідомленні його відомства.

Підтверджується надмірний імпорт на наш ринок цукру, олії та продуктів переробки зернових, таких як борошно, зернові напівфабрикати, особливо кукурудзи.

За його словами, перевірки, проведені на прикордонних переходах, показали необхідність посилення ветеринарної інспекції та залучення додаткових ветеринарів.

Викликає занепокоєння і те, що кінцевими одержувачами багатьох поставок є країни Балтії – Литва та Латвія. Можна припустити, що товари, які до них перевозять, повернуться назад до Польщі.

Очільник Мінагрополітики поскаржився, що великий експорт товарів з України до країн ЄС витісняє польських виробників з ринків ЄС.

У контексті ситуації на ринку м'яса птиці викликає подив великий експорт одноденних курчат з країн ЄС в Україну. Нам потрібен глибокий аналіз на основі детальних даних.

Раніше повідомляли, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак два дні поспіль перебував на кордоні з перевіркою сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Раніше ми писали про те, що Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти рф.