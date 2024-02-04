Майже триста автівок взяли участь в пробігу в Миколаєві на знак підтримки полонених захисників [ Редагувати ]
Майже триста автівок сьогодні взяли участь в пробігу в Миколаєві - на знак підтримки полонених та зниклих безвісти українських захисників. Це перша така масштабна акція в місті від початку року. Автопробіг бачила Марина Михайловська.
Учасники починають збиратися задовго до початку акції. На автівки кріплять плакати, прапори родів військ і обов'язково - державні стяги.
Це родичі, друзі чи просто знайомі бійців, які зараз знаходяться в російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Ольга Володимирівна 2 роки чекає на свого сина - морського піхотинця. Щодня прокидається з надією, що в списках обміну побачить його прізвище.
Ольга Карпова - мати військовополоненого:
Знаходиться в страшному фашистському російському полоні. З нього знущаються, паплюжать його. Я дуже хочу його дочекатися. Я в же в такому віці, що це тепер сенс всього мого життя.
Тетяна спеціально приїхала на автопробіг з Києва. Тут служить її чоловік. І син теж військовий. Разом з іншими нацгвардійцями, обороняючи "Азовсталь", став бранцем Кремля. Хлопець вже свій другий день народження зустрів в російському полоні.
Тетяна - мати військовополоненого:
Відвідували і в Києві заходи, і ходимо постійно в Координаційний штаб наш в Одесі. Наша частина в Ізмаїлі. Всюди по Україні є матері, і де є пробіги, ми збираємося, обовʼязково хтось з нас є.
Маршрут автопробігу - вздовж всього міста. В колоні декілька сотень машин. Масштаби акції вразили навіть самих організаторів.
Анастасія Гунішева - волонтерка:
Хочемо, щоб наші герої були вдома. Ми хочемо, щоб кожна людина пам'ятала, в який час ми живемо, що війна має стосуватися кожного.
Досі у ворожому полоні знаходяться тисячі українців - військових, медиків, волонтерів. Подібні заходи не лише мають на меті прискорити обміни. А особливо донести світу, в яких нелюдських умовах тримає наших бранців країна-агресорка.
Лілія Пєршина - керівниця Миколаївського підрозділу Громадського об'єднання матерів та дружин захисників України:
Не дотримується жодних міжнародних регламентів. Наші люди використовуються ними для шантажу. Ми не можемо мовчати. Наші полонені не можуть постояти за себе. Тому за них говоримо ми.
В кінці акції люди розгорнули великий синьо-український стяг. І пообіцяли проводити акції на підтримку українських полонених і надалі.
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