Вертоліт Мі-8, який входить до складу Міністерства з надзвичайних ситуацій російської федерації, втратив контакт із радарами під час польоту над Карелією.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та ЗМІ.

За даними росіян, вертоліт Мі-8 "зник з радарів", коли пролітав над Онезьким озером в Карелії. На його борту перебувало троє людей.

Борт, як пишуть російські Telegram-канали, летів з Петрозаводська до міста Витегра Вологодської області. Зараз з ним намагаються вийти на зв'язок, а також в районі його зникнення ведуть пошукові роботи.

Для пошуку російського вертольота виїхала група рятувальників на снігоходах.

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