В рф вертоліт Мі-8 МНС "зник з радарів" [ Редагувати ]
Вертоліт Мі-8, який входить до складу Міністерства з надзвичайних ситуацій російської федерації, втратив контакт із радарами під час польоту над Карелією.
Про це повідомляють російські Telegram-канали та ЗМІ.
За даними росіян, вертоліт Мі-8 "зник з радарів", коли пролітав над Онезьким озером в Карелії. На його борту перебувало троє людей.
Борт, як пишуть російські Telegram-канали, летів з Петрозаводська до міста Витегра Вологодської області. Зараз з ним намагаються вийти на зв'язок, а також в районі його зникнення ведуть пошукові роботи.
Для пошуку російського вертольота виїхала група рятувальників на снігоходах.
Раніше Ігнат розповів про знищення російських літаків А-50 та Іл-22.
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