Українські військові відзначаються успішними діями на Бахмутському напрямку в Донецькій області, зокрема в районі населеного пункту Кліщіївка.

Про це розповів пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков, повідомляє в ефірі телемарафону.

Так, Калашников прокоментував дані Інституту вивчення війни(ISW) про те, що українські військові мають успіхи під Бахмутом на схід від Кліщіївки.

Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли.

Однак, за словами пресофіцера, ситуація на бахмутському фронті дуже динамічна.

Це гойдалки - сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень.

Нагадаємо, російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.