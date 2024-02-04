Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію для виплат вдома: як це зробити [ Редагувати ]
Українські пенсіонери, які перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб, отримали можливість пройти ідентифікацію для підтвердження виплат за допомогою відеоконференцзв'язку. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Постановою Уряду передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з-поміж ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" або в органах Пенсійного фонду України.
Проте нині пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку. Записатися на проходження ідентифікації можна через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для цього необхідно виконати такі кроки:
- Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ за посиланням.
- У верхній частині екрана обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку" та натиснути на неї.
- У формі, що з’явиться на екрані, заповнити всі поля, позначені зірочкою.
- За необхідності вказати вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо).
- До заяви можна додати скан-копії документів: паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження, трудової книжки тощо.
- Після цього натиснути "Подати заяву".
Звертаємо увагу, що в інтересах недієздатних осіб чи осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються опікунами, піклувальниками.
Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу і способу проведення відеоідентифікації.
Відеоконференцзв’язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник:
- Google Meet,
- Signal,
- Skype,
- Telegram,
- Viber,
- WhatsApp,
- Zoom.
Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів із дати подання заяви (звернення).
Дивіться також, що зміниться у виплатах у 2024 році для отримувачів допомоги ВПО.
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