Інформація, отримана вчора від російських окупантів, щодо прильоту в будівлю пекарні в Лисичанську (Луганська область), суперечить даним Лисичанської міської військової адміністрації. Згідно з останніми відомостями, у момент прильоту дійсно перебували окупанти та колаборанти.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас".

Вчора, 3 лютого, ватажок бойовиків так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про обстріл пекарні у Лисичанську та звинуватив в цьому ЗСУ. Як стверджують окупанти, в результаті обстрілу загинули 28 людей.

Але на відео та фото, які поширювали місцеві Telegram-канали, на зруйнованій обстрілом будівлі було видно напис "Ресторан". Як розповіли "Суспільному" в Лисичанській МВА окупанти відкрили там пекарню вже після окупації міста. Вона використовувалась окупантами у власних цілях.

Заклад, про який йде мова, окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту.

Серед загиблих в результаті прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу - місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній "податковій".

Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє мережею інтернет, складають здебільшого колаборанти.

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