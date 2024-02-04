У неділю ввечері, 4 лютого, росіяни скаржаться на нібито українські безпілотники у Брянській області. Про це повідомляється в Telegram-каналі губернатора Брянської області Олександра Богомаза та Міноборони рф.

За словами представників Міноборони рф, нібито український безпілотник помітили над територією Брянської області. Його нібито знищила ППО.

Близько 22.30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.

Після цього в міністерстві заявили про ще одне "збите БпЛА".

Близько 23.00 ще одного українського безпілотника перехоплено над територією Брянської області.

Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над територією області пролітали три безпілотники, які нібито збили ППО.

Над територією Вигоничського району знищено вже третій безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Раніше Ігнат розповів про знищення російських літаків А-50 та Іл-22.