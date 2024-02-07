Мелані Жолі, міністерка закордонних справ Канади, анонсувала введення санкцій проти 11 керівників терористичного угруповання ХАМАС через напад на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією МЗС Канади, ці санкції призначені для обмеження можливостей ХАМАС у фінансуванні подальших терористичних актів проти Ізраїлю. Це перший випадок застосування країною власного санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

Серед осіб, які підпадають під санкції, є політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар, військовий лідер Мухаммед Дейф і військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі. Канадське МЗС нагадало, що раніше країна віднесла ХАМАС до списку терористичних організацій, що робить участь в цьому угрупованні або надає йому підтримку кримінальним злочином, а в'їзд до Канади для його членів заборонений.