росія розблокувала $9 млн з $30 млн заморожених північнокорейських активів, розміщених у російському банку і допомагає Північній Кореї отримати доступ до міжнародних банківських мереж. Це сталося після того, як КНДР поставила росії озброєння. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.

Розблоковані гроші КНДР має намір витратити на закупівлю сирої нафти. Підставна північнокорейська компанія нещодавно відкрила рахунок в одному з російських банків, щоб обійти санкції ООН, які забороняють більшості фінансових установ вести справи з Північною Кореєю.

Новий банківський рахунок відкрила компанія, зареєстрована у Південній Осетії. Високопосадовий американський чиновник заявив, що специфіку банківських домовленостей у США поки що не з'ясували, однак ці дії співвідносяться з очікуваннями Вашингтона від співпраці рф і КНДР.

4 січня координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що КНДР "нещодавно поставила росії балістичні ракети".

Нагадаємо, зранку, 7 лютого рф вдарила по Харкову двома корейськими ракетами HVASON 11GA (KN-23). Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.