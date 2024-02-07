росія розморозила гроші КНДР в обмін на поставки ракет - NYT [ Редагувати ]
росія розблокувала $9 млн з $30 млн заморожених північнокорейських активів, розміщених у російському банку і допомагає Північній Кореї отримати доступ до міжнародних банківських мереж. Це сталося після того, як КНДР поставила росії озброєння. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.
Розблоковані гроші КНДР має намір витратити на закупівлю сирої нафти. Підставна північнокорейська компанія нещодавно відкрила рахунок в одному з російських банків, щоб обійти санкції ООН, які забороняють більшості фінансових установ вести справи з Північною Кореєю.
Новий банківський рахунок відкрила компанія, зареєстрована у Південній Осетії. Високопосадовий американський чиновник заявив, що специфіку банківських домовленостей у США поки що не з'ясували, однак ці дії співвідносяться з очікуваннями Вашингтона від співпраці рф і КНДР.
4 січня координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що КНДР "нещодавно поставила росії балістичні ракети".
Нагадаємо, зранку, 7 лютого рф вдарила по Харкову двома корейськими ракетами HVASON 11GA (KN-23). Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
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