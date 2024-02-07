Країни "Великої сімки" (G7) планують обмежити можливість росії використовувати тіньовий флот для обходу цінових обмежень на нафту. Про це заявила керівник відділу управління фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) Ольга Димитреску, передає Bloomberg.

Такі заходи мають змусити росію повернутися до західних послуг з транспортування нафти з урахуванням стелі цін.

Ми ускладнимо росії використання її тіньового флоту, що, у свою чергу, призведе до повернення більшого обсягу до флоту G7, де постачальники послуг дотримуються обмежень.

У другому кварталі 2024 року очікується ухвалення нових заходів, які посилюють покарання за обхід обмежень цін на російську нафту.

Європейський союз уже запровадив обмеження на продаж старих танкерів невідомим покупцям, що ускладнює поповнення російського тіньового флоту. Наразі країни розробляють заборони, які змусять росію використовувати для транспортування своєї нафти флот та послуги країн G7.

У грудні 2022 року країни G7, Євросоюз та Австралія погодили ціновий поріг - відповідно, міжнародні компанії можуть транспортувати або страхувати російську нафту лише за ціною, нижчою від $60 за барель.

З 5 лютого 2023 року також діє стеля цін на нафтопродукти з росії на рівні $100 і $45 за барель залежно від категорії.

росія почала перевозити свої нафтопродукти за допомогою тіньового флоту, оминаючи обмеження. За даними Bloomberg, у жовтні 2023 року понад 99% морських поставок російської нафти здійснювалося за ціною, що перевищує встановлену країнами G7 стелю.

Чисті доходи росії від продажу нафти за той же місяць становили $11,3 млрд, або 31% загальних доходів бюджету країни за місяць. Цей показник, за даними агентства, став максимальним з березня 2022 року.

Наприкінці листопада країни ОПЕК+ дійшли згоди, за якою Саудівська Аравія продовжує добровільне скорочення експорту нафти на 1 млн б/д, росія збільшує скорочення до 500 тис. б/д, інші країни організації сукупно скорочують нафтоекспорт на 500 тис. б/с с. Угода діє до березня 2024 року.