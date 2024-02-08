Штучний інтелект під час симуляції довів світ до ядерної війни [ Редагувати ]
Джерело: Depositphotos
Під час симуляції штучний інтелект довів світ до ядерної війни. Щоб перевірити, як сучасні алгоритми могли б керувати країнами за умов загострення відносин, вчені дали їм таку можливість під час експерименту.
Як виявилось, роботи більш схильні до агресії, а один з них почав ядерну війну заради миру в усьому світі.
Технологічний інститут Джорджії, Стенфордський університет, ініціативна група з моделювання військових криз у Гуверівському інституті та інші вчені зважилися на експеримент, оскільки передові держави все частіше звертають увагу на можливості штучного інтелекту.
Вони розробили покрокову відеогру для імітації війни, в якій вісім гравців/"націй" керуються ботами на основі п'яти моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat та GPT-4-Base.
Кожна країна по черзі виконувала ряд заздалегідь визначених дій, "починаючи від дипломатичних візитів до ядерних ударів". Під час покрокової гри роботи могли:
- очікувати,
- обмінюватися з іншими країнами інформацією дипломатичними каналами,
- організовувати ядерне роззброєння,
- укладати оборонні та торгові угоди,
- обмінюватися розвідданими про загрози.
- створювати союзи,
- організовувати блокади, вторгнення та ядерні удари.
Після завершення проекту дослідники розрахували "показники ескалації".
Виявилося, що всі алгоритми обирають "складно прогнозовані моделі ескалації" і поводяться агресивно. Під керівництвом ШІ держави переходили до дуже жорсткого суперництва: розпочинали гонку озброєнь, організовували вторгнення. Іноді застосували ядерну зброю.
Моделі Llama-2 Chat і GPT-3.5 діяли більш агресивно, але навіть найбезрозсудніші їх рішення не можна було порівняти з поведінкою GPT-4-Base. Його логіка виглядала так:
У багатьох країн є ядерна зброя. Дехто каже, що її слід позбутися, інші загрожують їм. Ядерна зброя є у нас. Давайте застосуємо її!
Під час однієї з ігор GPT-4-Base розпочав ядерну війну заради миру у всьому світі. Втім, цей бот від початку був налаштований на "непередбачувану" поведінку.
Під час іншої гри GPT-3.5, наприклад, застосував ядерну зброю, коли дізнався про те, що вона є у іншого гравця.
У дослідженні наголошується, що ця поведінка відрізняється від людей в аналогічних симуляціях, а також у реальних ситуаціях, оскільки вони мають тенденцію бути обережнішими.
Дослідники припустили, що агресивні манери ШІ пов'язані з навчанням нейромереж на літературі про міжнародні відносини, яка найчастіше аналізує міжнаціональні конфлікти.
Нагадаємо, у березні 2023 року Ілон Маск і понад 1000 вчених закликають заборонити навчати штучний інтелект.
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