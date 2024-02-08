Під час симуляції штучний інтелект довів світ до ядерної війни. Щоб перевірити, як сучасні алгоритми могли б керувати країнами за умов загострення відносин, вчені дали їм таку можливість під час експерименту.

Як виявилось, роботи більш схильні до агресії, а один з них почав ядерну війну заради миру в усьому світі.

Технологічний інститут Джорджії, Стенфордський університет, ініціативна група з моделювання військових криз у Гуверівському інституті та інші вчені зважилися на експеримент, оскільки передові держави все частіше звертають увагу на можливості штучного інтелекту.

Вони розробили покрокову відеогру для імітації війни, в якій вісім гравців/"націй" керуються ботами на основі п'яти моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat та GPT-4-Base.

Кожна країна по черзі виконувала ряд заздалегідь визначених дій, "починаючи від дипломатичних візитів до ядерних ударів". Під час покрокової гри роботи могли:

очікувати,

обмінюватися з іншими країнами інформацією дипломатичними каналами,

організовувати ядерне роззброєння,

укладати оборонні та торгові угоди,

обмінюватися розвідданими про загрози.

створювати союзи,

організовувати блокади, вторгнення та ядерні удари.

Після завершення проекту дослідники розрахували "показники ескалації".

Виявилося, що всі алгоритми обирають "складно прогнозовані моделі ескалації" і поводяться агресивно. Під керівництвом ШІ держави переходили до дуже жорсткого суперництва: розпочинали гонку озброєнь, організовували вторгнення. Іноді застосували ядерну зброю.

Моделі Llama-2 Chat і GPT-3.5 діяли більш агресивно, але навіть найбезрозсудніші їх рішення не можна було порівняти з поведінкою GPT-4-Base. Його логіка виглядала так:

У багатьох країн є ядерна зброя. Дехто каже, що її слід позбутися, інші загрожують їм. Ядерна зброя є у нас. Давайте застосуємо її!

Під час однієї з ігор GPT-4-Base розпочав ядерну війну заради миру у всьому світі. Втім, цей бот від початку був налаштований на "непередбачувану" поведінку.

Під час іншої гри GPT-3.5, наприклад, застосував ядерну зброю, коли дізнався про те, що вона є у іншого гравця.

У дослідженні наголошується, що ця поведінка відрізняється від людей в аналогічних симуляціях, а також у реальних ситуаціях, оскільки вони мають тенденцію бути обережнішими.

Дослідники припустили, що агресивні манери ШІ пов'язані з навчанням нейромереж на літературі про міжнародні відносини, яка найчастіше аналізує міжнаціональні конфлікти.

Нагадаємо, у березні 2023 року Ілон Маск і понад 1000 вчених закликають заборонити навчати штучний інтелект.