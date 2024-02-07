Мешканці російського Іжевська (Удмуртія) повідомляють про потужний вибух.

У МНС рф офіційно повідомили, що причиною вибуху стали технічні роботи та "випробування" на Воткінському машинобудівному заводі, який виготовляє ракети для російської армії.

Вибух пролунав на полігоні у селі Ягул за 12 км від Іжевська, де відбуваються випробування ракет і ракетних двигунів.

Вткинський завод відомий тим, що виробляє боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення "Тополь-М", а з 2006 року на ньому запус тилди серійне виробництво ракет "Іскандер-М". На цьому заводі виготовляють компоненти ракет, які потім використовуються у війні проти України, а також проводять теоретичні та практичні дослідження у сфері ракетного озброєння.