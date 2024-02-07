У селі Космач на Франківщині місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх, переконані, що вона приїхала для того, щоб шпигувати за їхніми чоловіками і "здати" їх військкомату.

Про це сама постраждала, Іванна Ванджурак, розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, внаслідок нападу вона отримала струс мозку, а її дитина - забій носа.

Ванджурак розповіла, що вона їхала на пошту в Космач. У центрі села її автомобіль зупинив натовп розлючених жінок. За словами потерпілої, деякі з них були під впливом алкоголю, вони мали дубинки, битки та різні металеві предмети. Після обговорення та перевірки телефону потерпілої, натовп спочатку відпустив жінку.

"Я їм пояснила, що їду з дитиною на нову пошту, і що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон, чи я їх там не знімала, я зразу взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила, що там нічого немає, і сказала – ну нехай їде поки їде… І тут вони мене з горем пополам відпустили, хоча рух був на дорозі сильно перекритий цим натовпом…" – розповіла Іванна.

Проте, коли вона поверталася з пошти тією ж самою дорогою, її автомобіль знову зупинили, почавши говорити, що вона – "навідниця" військкомату.

"Всі ці люди просто їдуть на мою машину, я встигла замкнути двері і відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця воєнкому!!! Що я приїхала до них у село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. І це було вже з криками, з погрозами та матами в мій бік сказано… І тут почалося все пекло.

Вони почали бити машину (трясли так машиною, хотіли машину перевернути), почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в машині дитина, надіялася на хоть якусь людяність, але одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша мене тримала за волосся і я нічого просто не могла зробити", – розповіла вона подробиці нападу.

За словами жінки, потім звідкись узялись дві її знайомі та односельчанки. Вона впустила їх до машини, одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала вибратися з рук натовпу.

"Потім вони якось відчинили з мого боку двері і хотіли мене витягнути, я навіть уявити не можу, що б тоді було. В один момент один вуйко закричав, що всі сюди, це не та машина, яка нам потрібна була, ми попутали! І ззаду приїхала інша машина і вони, так би мовити, переключилися на ту машину", – зазначила Ванджурак.

В поліції Іван-Франківської області наразі зʼясовують усі деталі інциденту.

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