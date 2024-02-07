Андрій Хливнюк отримав нагороду Ради нацбезпеки і оборони України [ Редагувати ]
Лідер гурту "Бумбокс", а тепер військовослужбовець, Андрій Хливнюк, поділився новиною про отримання відзнаки від Ради національної безпеки і оборони України.
На своїй сторінці в Instagram музикант, який зараз захищає Україну від російських окупантів і є пілотом ударного дрона Punisher, опублікував фото з нагрудним знаком, яким його нагородили:
Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших. Працюватимемо на полі бою і в тилу, допоки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довіру! – підписав фото з відзнакою Хливнюк.
Варто відзначити, що нагрудний знак "Захиснику України", вручений РНБО, присуджується за значний внесок у забезпечення національної безпеки та оборони України, сумлінну військову службу, героїзм та професіоналізм.
Нагадаємо, Ігор Кондратюк, український продюсер, висловив припущення, що його експідопічний, Віталій Козловський, якого призвали до військової служби в червні минулого року, можливо, більше не перебуває на військовій службі в ЗСУ.
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