У Дніпровському районі міста Києва виникли пошкодження тепломережі, що призвело до того, що 355 житлових будинків залишилися без опалення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської влади.

В Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків, - йдеться в повідомленні.

Крім того, військова адміністрація міста зазначила, що опіковий центр, розташований у цьому районі, отримав тимчасове теплопостачання від модульних котелень. Наразі тривають роботи з відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, що 7 лютого, росіяни здійснили кілька ударів по території України, застосовуючи ударні БпЛА, крилаті, балістичні, а також зенітні керовані ракети. Загалом було застосовано 64 засоби повітряного нападу. Загалом протиповітряна оборона знищила 44 повітряні цілі. Під час захисту країни застосовувались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.