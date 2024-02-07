Зеленський зустрівся з главою європейської дипломатії Боррелем: що відомо [ Редагувати ]
У середу, 7 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Борреллем.
Пресслужба Офісу президента України повідомила, що лідери під час зустрічі обговорили співпрацю між Україною та ЄС у сфері безпеки.
Зокрема, Зеленський підкреслив необхідність визначення України пріоритетним напрямком експорту артилерійських боєприпасів та збільшення кількості замовлень і контрактів на їх виробництво з боку держав-членів ЄС. Глава європейської дипломатії, зі свого боку запевнив, що до кінця поточного року в Україну буде доставлено 1 мільйон артилерійських боєприпасів.
Припинити експорт артилерійських боєприпасів до третіх країн ЄС – це єдине можливе правильне рішення за сучасних безпекових викликів, — сказав він.
Крім того, Зеленський та Боррель обговорили законопроєкт про мобілізацію.
Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів ранок 7 лютого в укритті Києва через масовану атаку рф по Україні.
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