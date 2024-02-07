Під час масованої ракетної атаки 7 лютого одна з ракет, запущена з території росії, наблизилась до кордону з Польщею. За словами Михайла Подоляка, радника голови Офісу президента України, цей епізод є свідомою провокацією з боку російської сторони з метою демонстрації неупередженості перед НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу.

Це якраз таки є класичною російською бравадою. Мовляв, ми можемо це зробити, ми можемо долітати до кордону НАТО, а потім повертати і вбивати цивільне населення, а ви будете налякані, бо практично до вас долетіло, та нічого не робитимете, бо ракета вб'є громадян України, – зазначив він.

Подоляк також прокоментував заяву Дмитра Медведєва, екс-президента рф та заступника голови Радбезу росії, який загрожував країнам НАТО ракетами "зі спеціальними боєголовками". Ці слова, ймовірно, мають натяк на можливе використання ядерної зброї.

Росія поводить себе максимально знахабніло. Вони починають ображати всіх, провокувати. Оці ракети, які летять в бік Польщі, супроводжуються погрозами "наступна Варшава". Росіяни підтримують наративи, що війна буде обов'язково, і вони одразу захоплять Балтійське море. Поводяться так, як і притаманно росії, – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і в напрямку польського кордону.