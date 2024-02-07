Поліція Івано-Франківської області розпочала кримінальне розслідування щодо конфлікту, який відбувся у селі Космач. У результаті сутичок постраждала 6-річна дівчинка, у якої діагностували забій м'яких тканин носа, та її 24-річна мати, у якої можлива закрита черепно-мозкова травма.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Слідство триває, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Космач на Франківщині місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх, переконані, що вона приїхала для того, щоб шпигувати за їхніми чоловіками і "здати" їх військкомату.