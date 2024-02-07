Роботи з усунення наслідків масованої атаки, що сталася у Києві 7 лютого, успішно завершено. У багатоповерховому будинку у Голосіївському районі загинуло четверо людей. З будівлі було евакуйовано 40 мешканців, а 28 осіб було врятовано.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вечірній заяві 7 лютого.

За інформацією ДСНС, постраждало 39 людей, і психологічна допомога була надана 85 особам.

Роботи з усунення наслідків масованої атаки, що сталася у Києві 7 лютого, успішно завершено, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загалом протиповітряна оборона знищила 44 повітряні цілі. Під час захисту країни застосовувались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.