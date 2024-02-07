Найпопулярніші імена 2023 року: в Мінʼюсті оприлюднили список [ Редагувати ]
Міністерство юстиції опублікувало список найпоширеніших та найменш популярних імен, якими називали дітей в Україні протягом другого півріччя 2023 року.
Серед найчастіше використовуваних імен при державній реєстрації народження дівчаток були:
- Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія.
Хлопчиків найчастіше називали так:
- Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.
У той же час, серед найрідше вживаних імен для дівчаток були:
- Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната.
Хлопчиків найрідше називали так:
- Відар, Ілай, Ксавʼєр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.
Раніше у Мінʼюсті повідомляли, що у 2023 році в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців.
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