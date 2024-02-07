У середу, 7 лютого, Сенат США не зміг прийняти законопроєкт, який передбачав допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в рамках комплексу заходів щодо захисту кордонів з Мексикою.

Цю інформацію повідомили під час трансляції засідання верхньої палати Конгресу США.

Законопроєкт не здобув достатньої підтримки в Сенаті. Провальний результат голосування був передбачений ще вчора, 6 лютого, оскільки його відмовилися підтримувати представники республіканської партії.

Зазначимо, що мова йде про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає виділення понад 60 мільярдів для допомоги Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю. Вже після його представлення спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не включить цей проєкт до голосування.

Після цього стало очевидно, що він не знайде достатньої підтримки серед сенаторів-республіканців. У Республіканській партії висловлюють скарги на недостатню жорсткість заходів щодо протидії нелегальній міграції з Мексики, а також вимагають докладного вивчення положень документа, який протягом кількох місяців розроблявся в умовах максимальної секретності.