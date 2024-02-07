Сьогоднішня ранкова атака рф на Україну з використанням дронів і ракет могла обійтися країні-агресору щонайменше у 423 мільйони доларів. Про це повідомляє "Економічна правда".

За даними Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого 2024 року ворог здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряної атаки: ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом, противник використав 64 засоби повітряної атаки:

20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС)

4 крилаті ракети Х-22 (з бомбардувальників Ту-22М3)

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" (з носіїв у Чорному морі)

3 балістичні ракети "Іскандер-М"

5 зенітних керованих ракет С-300

Згідно з розрахунками "Економічної правди", вартість одного БПЛА Shahed-136/131 може становити від 49 тисяч до 290 тисяч доларів. Отже, 20 "шахедів" можуть обійтися країні-агресору близько 3,9 мільйонів доларів. Вартість ракети Х-22 оцінюється приблизно в мільйон доларів, тому чотири ракети можуть коштувати 4 мільйони доларів.

Одна ракета Х-101 може обійтися в приблизно 13 мільйонів доларів, отже, загальна вартість ракет цього типу становить 377 мільйонів доларів. Вартість однієї зенітної керованої ракети С-300 складає щонайменше 2 мільйони доларів, отже, їхня загальна вартість може становити близько 10 мільйонів доларів.

Один "Калібр" приблизно коштує 6,5 мільйонів доларів, тому на них було витрачено 19,5 мільйона доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати близько 3 мільйонів доларів, отже, загальна вартість ракет цього типу складає 9 мільйонів доларів. Підводячи підсумок, можна припустити, що ранкова атака на Україну 7 лютого обійшлася ворогові приблизно у 423,4 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що роботи з усунення наслідків масованої атаки, що сталася у Києві 7 лютого, успішно завершено. У багатоповерховому будинку у Голосіївському районі загинуло четверо людей. З будівлі було евакуйовано 40 мешканців, а 28 осіб було врятовано.