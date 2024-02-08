Чи можна отримати субсидію без договору оренди та прописки: у ПФУ дали відповідь [ Редагувати ]
Українці, які примусово залишили свої будинки через військові дії та переселилися до безпечніших місць, мають право на отримання субсидій.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Там зазначили, що житлова субсидія може бути надана одному з членів сім'ї, які не мають офіційного зареєстрованого проживання у житловому приміщенні, але фактично проживають там за умовами оренди. Однак у випадках, коли особи проживають у житловому приміщенні, яке не є їх власністю, і є внутрішньо переміщеними особами, субсидія може бути призначена навіть без укладеного договору оренди.
Раніше "Подробиці" повідомляли, що скасування житлової субсидії може стати наслідком порушення громадянином умов, на яких надається ця допомога, або якщо він увійшов у категорію населення, яка не має права на отримання цих пільг. Про причини, чому вам можуть не дати субсидію читайте у нашому матеріалі.
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