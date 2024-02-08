156 тисяч військових пенсіонерів ніде не працюють і не служать у ЗСУ - Третьякова [ Редагувати ]
В Україні нараховується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які ніде не працюють і не служать у ЗСУ. Про це повідомила голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Нардепка опублікувала зведену таблицю з інформацією про чисельність осіб, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб".
З неї випливає, що з 367 тис. військових пенсіонерів 171 тис. - молодша 60 років і теоретично може бути призвана до лав Сил оборони. З них захищають Батьківщину - 21 тисяча.
Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого прийняла в першому читанні оновлений законопроект про мобілізацію.
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