В Україні нараховується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які ніде не працюють і не служать у ЗСУ. Про це повідомила голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нардепка опублікувала зведену таблицю з інформацією про чисельність осіб, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб".

З неї випливає, що з 367 тис. військових пенсіонерів 171 тис. - молодша 60 років і теоретично може бути призвана до лав Сил оборони. З них захищають Батьківщину - 21 тисяча.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого прийняла в першому читанні оновлений законопроект про мобілізацію.