Партизани зафіксували присутність російських кораблів в місті Новоросійськ, з яких, за їхніми спостереженнями, окупанти ведуть обстріли території України. Одним із випадків було їх участь у нападі, який відбувся 7 лютого.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Агенти нашого руху повідомляють про дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська.

Зокрема, зафіксовано:

малий ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт";

малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М".

За даними партизанів, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" під час обстрілу України 7 лютого.

Кораблі перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ рф. Вони були перекинуті з Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують задіятися у злочинних нападах на мирні міста.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.