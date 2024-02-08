З них рф обстрілює Україну: партизани зафіксували кораблі в Новоросійську [ Редагувати ]
Партизани зафіксували присутність російських кораблів в місті Новоросійськ, з яких, за їхніми спостереженнями, окупанти ведуть обстріли території України. Одним із випадків було їх участь у нападі, який відбувся 7 лютого.
Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".
Агенти нашого руху повідомляють про дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська.
Зокрема, зафіксовано:
- малий ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт";
- малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М".
За даними партизанів, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" під час обстрілу України 7 лютого.
Кораблі перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ рф. Вони були перекинуті з Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують задіятися у злочинних нападах на мирні міста.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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