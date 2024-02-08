У росіян на фронті з'явився Starlink - соцмережі [ Редагувати ]
Українські військовослужбовці заявили, що в російських окупантів з'явився Starlink з ліцензованими акаунтами. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі.
Журналіст показав скриншот з соцмережі Х, де військові повідомляють, що росіянам через Дубай "почали масово поставляти" Starlink.
Вони також підтверджують, що вже фіксують у російських інтервентів на фронті цей вид супутників зв'язку.
Нагадаємо, наприкінці грудня SpaceX вивела на орбіту космоплан X-37B армії США.
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