Українські військовослужбовці заявили, що в російських окупантів з'явився Starlink з ліцензованими акаунтами. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі.

Журналіст показав скриншот з соцмережі Х, де військові повідомляють, що росіянам через Дубай "почали масово поставляти" Starlink.

Вони також підтверджують, що вже фіксують у російських інтервентів на фронті цей вид супутників зв'язку.

Нагадаємо, наприкінці грудня SpaceX вивела на орбіту космоплан X-37B армії США.