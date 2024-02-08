Народному депутату Нестору Шуфричу з партії "ОПЗЖ", яка перебуває під забороною, була оголошена нова підозра. За повідомленням пресслужби ДБР та СБУ, його звинувачують у фінансуванні росгвардії на території Криму.

За даними слідства, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Правоохоронці з'ясували, що росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука". Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом, як повідомили в ДБР, фігуранти організували підписання договору зі структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори.

Силовики провели обшуки в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві, де знайшли документацію, печатки та інші докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Розслідування триває.

Нагадаємо, 15 вересня СБУ вручила народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" підозру у державній зраді.

Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава - "штучне утворення", Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - "один народ".

Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.

20 вересня Регламентний комітет Ради підтримав постанову керівництва Верховної Ради про зняття Нестора Шуфрича з голови Парламентського комітету з питань свободи слова.