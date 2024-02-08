8 лютого у Києві відбулося перейменування Повітрофлотського проспекту. Зараз він отримав нову назву на честь Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це стало відомо під час засідання Київради.

"За" перейменування проспекту з Повітрофлотського на проспект Повітряних сил ЗСУ проголосували 88 депутатів Київради з 92. Четверо були відсутні у залі. Тих, хто проголосував проти або утримався, не було.

Нагадаємо, під час перейменування вулиць в Україні в зв'язку з декомунізацією, громадяни не повинні змінювати документи, які посвідчують їх особу. Це стосується як паспортів старого зразка (у формі книжечки), так і нових форм документів.