У Києві перейменували Повітрофлотський проспект [ Редагувати ]
8 лютого у Києві відбулося перейменування Повітрофлотського проспекту. Зараз він отримав нову назву на честь Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це стало відомо під час засідання Київради.
"За" перейменування проспекту з Повітрофлотського на проспект Повітряних сил ЗСУ проголосували 88 депутатів Київради з 92. Четверо були відсутні у залі. Тих, хто проголосував проти або утримався, не було.
Нагадаємо, під час перейменування вулиць в Україні в зв'язку з декомунізацією, громадяни не повинні змінювати документи, які посвідчують їх особу. Це стосується як паспортів старого зразка (у формі книжечки), так і нових форм документів.
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