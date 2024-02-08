Ноутбук - необхідність, а окремі задачі користувачів здатні вирішувати далеко не всі пристрої. Якщо звичайні лептопи вам не підходять, то варто придивитись до лінійки техніки Apple та модельного ряду PRO. Це те "залізо", яке не застаріває, адже його технічні характеристики значно випереджають середньостатистичні ноутбуки, а також топових конкурентів. МакБук Про придбати можна тут: https://storeinua.com/ua/apple-all-uk/macbook---uk/macbook-pro-1, а який саме вибрати, зможете розібратись, дочитавши наш матеріал до кінця.

МакБук Про 14 - ефективність та помірна ціна

Вийшов лептоп у 2021 році. В основі - чип М1 Про з 16-ядерною системою Neural Engine. Завдяки їй вдається отримати швидку роботу ноутбука. Він розумніший через використання машинного навчання. Відмінно справляється з такими задачами, як:

3D-моделювання;

створення музики;

робота з графікою тощо.

Дисплей на 14 дюймів можна впевнено назвати найкращим на ринку. Retina XDR підтримує більше мільярда відтінків, тому бачитимете чітку, соковиту картинку. Це ідеально для роботи з графікою та відеоматеріалами. Візуальна складова відмінно доповнюється також аудіо. У пристрої передбачено 6 динаміків, які відтворюють чистий і басистий звук зі стереоефектом.

МакБук Про М1 16’ дюймів - найбільший

Це вдосконалена версія попереднього, він ідеальний варіант для тих, хто хоче працювати з більшим екраном та без втрати продуктивності. В основі - чип М1 з 16-ядерною системою Neural Engine і достатнім запасом потужності. Обмежень щодо використання для графічних, як і для решти завдань, немає. Все для того, щоб ви могли реалізувати свій потенціал.

На екрані 16 дюймів працювати відчутно комфортніше, яскравості цілком достатньо для того, щоб використовувати лептоп при яскравому освітленні. Акумулятора вистачає на 6-8 годин інтенсивного та на 15 годин середнього чи незначного навантаження.

МакБук Про 14 М2 - потужність та компактність

Це, без перебільшення, пристрій мрії для багатьох фахівців. Чип нового покоління дасть змогу не обмежувати себе в роботі. На екрані вас очікує ще краща якість картинки: деталізовані елементи, природні кольори, плавні рухи - все на найвищому рівні. Потужна батарея, якої вистачить на 12-15 годин у стандартному режимі, дозволить не обмежувати себе у використанні.