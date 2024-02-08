"Німеччина не змогла б підтримати Україну самотужки": Шольц зробив заяву перед візитом до США [ Редагувати ]
Під час своєї поїздки до Вашингтона канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив заклик до союзників у Європі та Сполучених Штатах надавати більшу підтримку Україні. Про це повідомляє RND.
Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме спільно надати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал російському диктатору володимиру путіну.
Він підкреслив, що сигнал путіну полягає в тому, що Європа буде підтримувати Україну досить довго.
Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка послабшає, але вона триватиме досить довго і буде досить великою. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні.
Він додав, що Україна справді захищає себе всім, що в неї є. Для того, щоб Київ, заявив Шольц, міг продовжувати це робити, йому необхідна підтримка.
І того, що було обіцяно досі в Європі, і того, що також було обіцяно в резолюціях Конгресу США, все ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом.
Він додав, що Німеччина "зробила дуже великий внесок".
Але цього буде недостатньо, якщо не буде достатньої підтримки всюди.
Раніше ми писали про те, що 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом
У четвер, 1 лютого, Європейська рада оприлюднила текст рішення саміту щодо погодження багаторічної фінансової програми для України
російський актор та депутат Дмитро Пєвцов, який закликав до війни проти України, отримав підозру
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладатиме всіх зусиль для того, щоб повернути кожного громадянина з полону у росії.
Українська сторона зробила дуже потужний крок для підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана