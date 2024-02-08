Під час своєї поїздки до Вашингтона канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив заклик до союзників у Європі та Сполучених Штатах надавати більшу підтримку Україні. Про це повідомляє RND.

Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме спільно надати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал російському диктатору володимиру путіну.

Він підкреслив, що сигнал путіну полягає в тому, що Європа буде підтримувати Україну досить довго.

Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка послабшає, але вона триватиме досить довго і буде досить великою. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні.

Він додав, що Україна справді захищає себе всім, що в неї є. Для того, щоб Київ, заявив Шольц, міг продовжувати це робити, йому необхідна підтримка.

І того, що було обіцяно досі в Європі, і того, що також було обіцяно в резолюціях Конгресу США, все ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом.

Він додав, що Німеччина "зробила дуже великий внесок".

Але цього буде недостатньо, якщо не буде достатньої підтримки всюди.

Раніше ми писали про те, що 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.