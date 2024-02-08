Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що російські загарбники продовжують "м'ясні штурми" на лівобережжі Херсонської області. росіяни економлять бронетехніку, атакують без неї.

Про це вона розповіла під час брифінгу.

За її словами, для російської армії на лівому березі Дніпра у Херсонській області діє "командирське ембарго" на бронетехніку. Тому фактично там тривають "м'ясні штурми".

Гуменюк додала, що водночас наші захисники продовжують бойову роботу у районі села Кринки Херсонської області та закріплюються на позиціях. Зокрема, про це свідчить присутність там українського прапора.

Але ворог не припиняє своїх штурмів - чотири спроби вони застосували минулої доби. Наразі бачимо, що ворог вірить в Сили оборони України, економить бронетехніку, бо, коли прийде наша, буде чим битись.

Раніше Гуменюк розповідала про ситуацію на півдні.