Кіберексперти з Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію, спрямовану на атаку програми керування дронами, якою користуються російські загарбники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Як пояснили в розвідці, російські загарбники встановлюють вищезгаданий софт для перепрошивки своїх дронів марки DJI під потреби ведення бойових дій. Зокрема програмне забезпечення дозволяє ворогу:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Також через вебсервери російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий".

За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

Наразі росіяни намагаються вирішити проблему, у тому ж числі шляхом переходу в ручний режим управління.

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працювали.