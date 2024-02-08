Хакери розвідки атакували програму керування дронами росіян [ Редагувати ]
Кіберексперти з Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію, спрямовану на атаку програми керування дронами, якою користуються російські загарбники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Як пояснили в розвідці, російські загарбники встановлюють вищезгаданий софт для перепрошивки своїх дронів марки DJI під потреби ведення бойових дій. Зокрема програмне забезпечення дозволяє ворогу:
- налаштовувати пульти управління та створювати нові;
- захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;
- керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).
Також через вебсервери російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий".
За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.
Наразі росіяни намагаються вирішити проблему, у тому ж числі шляхом переходу в ручний режим управління.
Нагадаємо, у четвер, 25 січня, хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працювали.
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