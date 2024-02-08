За даними Європейської служби Коперника зі зміни клімату (C3S), минулий місяць встановив новий температурний рекорд як найспекотніший січень в історії спостережень.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідження C3S з 1950 року підтвердили, що температура перевершила попередній рекордний січень, зафіксований у 2020 році. Цей факт ще раз підтверджує зростання температур на планеті, де кожен наступний рік стає все теплішим за попередній. Особливо видно це у контексті найгарячішого в історії 2023 року. Поведінка клімату в останні роки демонструє зростання середньорічних температур, яке, за словами вчених, переважно пов'язане з антропогенною діяльністю та природними явищами, такими як Ель-Ніньо та Ла-Нінья.

Ці цикли мають значний вплив на клімат у всьому світі, спричиняючи погодні аномалії, такі як суховії, шторми і повені. Наразі, незважаючи на зростання температур на 1,5 °C відносно доіндустріального періоду, світ ще не порушив Паризьку угоду 2015 року, хоча деякі вчені вважають, що досягти цієї мети може бути надзвичайно складно. Однак вони закликають уряди діяти негайно, щоб зменшити викиди парникових газів і відтермінувати перевищення позначки 2 °C, що може спричинити серйозні наслідки для людства та природних екосистем.

Нагадаємо, до 13 лютого в Україну прийдуть декілька хвиль потепління та похолодання.