Кличко розповів, коли може запрацювати синя гілка метро [ Редагувати ]
В Києві до кінця літа можливо запрацює ділянка метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська". Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у прямому ефірі телеканалу "Київ".
За його словами, наразі триває експертиза та підготовка до робіт.
Експерти Науково-дослідної судово-експертної установи попередньо встановили причини деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".
Остаточні висновки будуть надані після того, як ми відкриємо котлован і буде видно, де і які є проблеми, – каже мер міста Віталій Кличко.
Було виявлено помилкові проєктні рішення та недоліки у будівельно-монтажних роботах під час конструкції. Проєктна документація вже надана на експертизу, яка займе 3-4 тижні.
Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт, – наголосив Кличко.
Нагадаємо, вартість проїзду в київському метро за останній час суттєво не змінювалася та становила 8 гривень з 2018 року. Однак зараз, за словами начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, "обґрунтований тариф" на проїзд може зрости і перевищити 30 гривень.
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