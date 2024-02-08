В Києві до кінця літа можливо запрацює ділянка метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська". Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у прямому ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, наразі триває експертиза та підготовка до робіт.

Експерти Науково-дослідної судово-експертної установи попередньо встановили причини деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Остаточні висновки будуть надані після того, як ми відкриємо котлован і буде видно, де і які є проблеми, – каже мер міста Віталій Кличко.

Було виявлено помилкові проєктні рішення та недоліки у будівельно-монтажних роботах під час конструкції. Проєктна документація вже надана на експертизу, яка займе 3-4 тижні.

Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт, – наголосив Кличко.

Нагадаємо, вартість проїзду в київському метро за останній час суттєво не змінювалася та становила 8 гривень з 2018 року. Однак зараз, за словами начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, "обґрунтований тариф" на проїзд може зрости і перевищити 30 гривень.