"Євробачення-2024": Ізраїль представить співачка, яка виступала в окупованому Криму і жила в рф [ Редагувати ]
Ізраїль вже обрав свого представника на музичному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться у травні у Мальме.
На цьому конкурсі країну представлятиме 20-річна співачка Еден Голан. Проте, у біографії артистки є кілька суперечливих моментів. Зокрема, Голан прожила у росії 13 років. Крім того, вона виступала в анексованому Криму, що стало приводом для суперечок.
За словами самої артистки у ізраїльських ЗМІ, вона переїхала до Москви зі своїми батьками у 5 років через роботу батька. Там розпочалася її музична кар'єра, включаючи участь у "Дитячому Євробаченні" від росії у 2015 році та виступи у Криму.
У 2018 році Голан брала участь у російському шоу "Голос. Діти" разом із командою російської співачки-путіністки Пелагеї. Два роки тому вона повернулася до Ізраїлю через неприємності, з якими зіткнулася в росії, зокрема, через прояви антисемітизму.
Щодо своєї позиції стосовно конфлікту між росією та Україною, Голан не робила жодних публічних заяв.
Нагадаємо, Нацвідбір на "Євробачення 2024" пройшов 3 лютого. У фіналі перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.
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