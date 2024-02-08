На території Київської області вибухотехніки Національної поліції здійснили нейтралізацію бойової частини російської крилатої ракети.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

У одному з населених пунктів Київської області на території приватного ділянки були виявлені уламки ворожої крилатої ракети Х-101.

Експерти вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети залишилася цілою та не була активована.

Бойову частину ракети, в якій міститься приблизно 250 кілограмів вибухівки, правоохоронці вивезли на спеціальний майданчик для її подальшого знищення.

Нагадаємо, у середу зранку, 7 лютого, окупанти вдарили по Україні ракетами. Внаслідок російської атаки у Києві здійнялась пожежа у багатоповерховому будинку.