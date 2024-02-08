На Київщині виявили нерозірвану частину ракети Х-101 (відео) [ Редагувати ]
На території Київської області вибухотехніки Національної поліції здійснили нейтралізацію бойової частини російської крилатої ракети.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
У одному з населених пунктів Київської області на території приватного ділянки були виявлені уламки ворожої крилатої ракети Х-101.
Експерти вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети залишилася цілою та не була активована.
Бойову частину ракети, в якій міститься приблизно 250 кілограмів вибухівки, правоохоронці вивезли на спеціальний майданчик для її подальшого знищення.
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