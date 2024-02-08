Обстріл Києва 7 лютого: як виглядає будинок у Голосіївському районі після влучання уламку (відео) [ Редагувати ]
Вранці 7 лютого росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, вибухи лунали і в Києві. Внаслідок обстрілу постраждав будинок у Голосіївському районі.
Зі вчорашнього дня комунальники та рятувальники розбирають завали. Загалом пошкоджено понад 150 квартир. Жителів усередину пропускають лише для того, щоб забрати документи, особисті речі і те, що вціліло у квартирах після великої пожежі.
Про це повідомила кореспондентка "Подробиць".
Нам вдалося побувати всередині квартири, яка опинилася в епіцентрі удару. Жінці з двома маленькими доньками, які були вдома, дивом вдалося вціліти, - сказала журналістка "Інтера".
Нагадаємо, на території Київської області вибухотехніки Національної поліції здійснили нейтралізацію бойової частини російської крилатої ракети.
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