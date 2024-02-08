Вранці 7 лютого росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, вибухи лунали і в Києві. Внаслідок обстрілу постраждав будинок у Голосіївському районі.

Зі вчорашнього дня комунальники та рятувальники розбирають завали. Загалом пошкоджено понад 150 квартир. Жителів усередину пропускають лише для того, щоб забрати документи, особисті речі і те, що вціліло у квартирах після великої пожежі.

Про це повідомила кореспондентка "Подробиць".

Нам вдалося побувати всередині квартири, яка опинилася в епіцентрі удару. Жінці з двома маленькими доньками, які були вдома, дивом вдалося вціліти, - сказала журналістка "Інтера".

Нагадаємо, на території Київської області вибухотехніки Національної поліції здійснили нейтралізацію бойової частини російської крилатої ракети.