Окупанти двічі ракетами вдарили по Авдіївці: загинула жінка [ Редагувати ]
У четвер, 8 лютого, російська армія здійснила ракетний удар по Авдіївці в Донецькій області. Як наслідок, жінка загинула.
Про це повідомив глава Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, сьогодні вдень російські війська двічі обстріляли місто ракетами. Це призвело до загибелі 72-річної жінки і пошкодження двох будинків.
В Авдіївці досі залишаються понад 900 мешканців - кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку, - написав очільник області.
Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сержант (боєць) 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов розповів щодо ситуації навколо Авдіївки. Повідомлялось, що вихідними росіяни просунулись на вулиці місця в північній частині та бої точаться біля коксохімічного заводу.
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