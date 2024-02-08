Корпорація Apple офіційно представила програми Apple TV, Apple Music і Apple Devices для операційних систем Windows 10 і Windows 11, замінюючи основні функції, які раніше були доступні у iTunes.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер користувачі Windows можуть скористатися цими спеціальними додатками для прослуховування музики, перегляду контенту та керування пристроями Apple. Застосунок iTunes на Windows залишається потрібним лише для доступу до аудіокниг та подкастів.

Додаток Apple Music надає доступ до бібліотеки iTunes і дозволяє користувачам купляти музичні композиції та альбоми. Apple TV дозволяє користувачам Windows переглядати фільми та телешоу зі своєї медіатеки iTunes, а за допомогою Apple Devices користувачі можуть створювати резервні копії та відновлювати дані на своїх iPhone та iPad, а також синхронізувати контент між своїми пристроями.

Нагадаємо, компанія Apple змінила правила для розробників, які випускають програмне забезпечення iOS для смартфонів iPhone у Європейському Союзі. Тепер користувачі з ЄС зможуть завантажувати на свої гаджети сторонні застосунки, а не лише з Apple App Store.