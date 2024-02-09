Тайвань розширив список товарів, експорт яких до росії та білорусі заборонено, додавши 77 нових позицій. Ці санкції мають набути чинності 8 березня.

Метою є запобігання використанню російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій та продукції у війні проти України. Про це заявило Міністерство економіки Тайваню, повідомляє Focus Taiwan.

Уряд Тайваню вже в 2023 році ввів контроль над експортом деяких верстатів до росії та білорусі, і тепер розширює обмеження, щоб відповідати посиленому тиску з боку ЄС, США і Японії. У новий список контрольних товарів увійшли верстати з ЧПК, обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.

Зазначається, що торік експорт Тайваню до росії з 77 позицій товарів склав 45 мільйонів доларів, що становить 1,47% від загального обсягу експорту до росії. Мінекономіки також закликало тайванських виробників не експортувати продукцію до Туреччини та ОАЕ, які мають високий ризик відвантаження її до росії та білорусі.

Як зазначалося раніше, у середу, 31 січня, Швейцарія прийняла рішення приєднатися до 12-го пакету санкцій, запроваджених Європейським союзом проти росії. Це свідчить про важливий крок країни в підтримку міжнародних заходів щодо реагування на певні дії або ситуації, які можуть порушувати стабільність та безпеку у регіоні.