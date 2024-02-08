Якою має бути нова стратегія ведення війни. Які зміни можуть наблизити перемогу і чи справді ситуація надто складна? Наша оглядачка Світлана Чернецька зібрала думки військових експертів про перспективи українських Збройних сил.

Про складну ситуацію на передовій говорять і президент Зеленський, і генерал Залужний. Лінія фронту більш-менш усталена, ЗСУ переходять в оборону. Але чи справді варто говорити про глухий кут у війні? Чимало західних військових аналітиків вважають, що зарано. Адже протягом цих двох років українська армія довела свою витривалість, неабияку креативність та вперту волю до перемоги. Дивитися варто не лише на лінію фронту, а оцінювати ситуацію загалом. ЗСУ завдають все більше ударів по російському тилу - так виводять з гри стратегічні цілі, як то нафтопереробні заводи. Несамовито б'ються в повітрі й на морі, знищуючи критично небезпечні ворожі цілі.

Геміш де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці:

Я вважаю, що з військової точки зору зараз немає глухого кута. Як на мене - з військової точки зору все виглядає доволі позитивно для України. Баланс сил змінюється. А додайте до цього ще й такий елемент як Ф-16. 60 американський бойових винищувачів Ф-16 дуже потужних, кращих за будь-які російські літаки, вже на горизонті. Вони вже мають надходити, деякі можливо вже й надійшли. Отже, якщо скласти докупи перевагу на морі та в повітрі, то тоді й битви на землі, танкові та солдатів стануть набагато легшими для українців.

Щоправда, майбутній прогрес ЗСУ залежить від безперервної надійної підтримки західних партнерів, в один голос запевняють ексгенерал та військові аналітики. Бо для стримування окупантського війська, а тим паче для відсічі - потрібна і новітня зброя, і боєприпаси. З огляду на це, в американському аналітичному центрі "Атлантична рада" вважають, що Києву необхідно терміново зменшувати залежність від іноземної допомоги - збільшувати місцеве оборонне виробництво. Але одночасно закликають союзників надати зброю більшої дальності. У Німеччини просять ракети "Таурус", у США - "Атакамс". І, головне, дозволити розпоряджатися ними на свій розсуд. Крим аналітики вважають чи не найважливішим місцем на цей момент. І радять українцям посилити там активність. Продовжувати далекобійні удари та спецоперації, та врешті знищити Керченський міст.

Філіп Брідлав, генерал збройних сил США у відставці:

Якби американському командирові сказали, що ти йдеш в бій, але не можеш використовувати, приміром, ракети "Атакамс", їхня голова б вибухнула, вони б ніколи не зрозуміли цього, а ми обмежуємо Україну - даючи їм знаряддя, яке вони не можуть використовувати де хочуть. Крим - український півострів, ми маємо давати Україні можливість бити по всій довжині та глибині Криму. Бити точно, постійно та проникливо, не по цивільних цілях, але по всіх військових цілях.

Геміш де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці:

Я думаю, що українці будуть дивитися на Крим, бо якщо вдасться досягти прориву там, це змінить всю динаміку. Крим зараз дуже слабо захищений, оскільки Чорноморський флот далеко, оскільки російські літаки більше не мають переваги в повітрі й більшість суден перебазували з Криму. Путіну тоді довелося б вирішувати, чи продовжувати триматися за Донбас, чи відбирати Крим, чи домовлятися про мир.

Серед нагальних кроків в Атлантичній раді кажуть про посилення протиповітряної оборони - це завдання радше для США та союзників. А збройним силам України радять тим часом укріплювати оборонні лінії на контрольованих територіях. Україні потрібна унікальна стратегія і логіка, яка приведе до перемоги.

Україні потрібно зробити все можливе, щоби не грати за правилами країни-окупантки. Бо росії вигідна війна на виснаження. Вона має значно більше людського ресурсу та потужну оборонну промисловість. В американському Інституті вивчення війни запевняють: з правильною стратегією Україна все ще має можливість отримати ініціативу на фронті та навіть підготувати новий наступ.