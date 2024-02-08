Щонайменше четверо загинули та десятки постраждали внаслідок масованого обстрілу, який здійснили рашисти 7 лютого.

Як і в останні місяці, росіяни задіяли тактику комбінованих масованих атак: спочатку запустили десятки "Шахедів", потім вдарили ракетами, зокрема, й балістикою. Загалом, як повідомили в ЗСУ, у небі були 44 ракети різних типів, 29 з них наша ППО знищила. Найбільше постраждали Київ, Миколаїв та Харків.

По Харкову росіяни вдарили щонайменше трьома ракетами С-300 та двома північнокорейськими ракетами HWASON 11GA. У місті пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура.

Житлову забудову накрили ракети та дрони й в Миколаєві. Ворог вдарив по місту ракетами Х-22. Щонайменше три будівлі зруйновані вщент, понад 20 - пошкоджені.

Найбільш гучно було в столиці. Впродовж трьох годин Київ пережив три хвилі нападу. З бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС росіяни випустили ракети Х-101,Х-555 та Х-55, які заходили на столицю з різних напрямків.

Одна ракета в Києві поцілила в житлову багатоповерхівку в Голосіївському районі. Сталася сильна пожежа, загорілися автомобілі та підстанція. Майже 20 тисяч людей залишалися без світла протягом кількох годин.

Наші кореспонденти вчора та сьогодні працювали у дворі пошкодженого будинку - і разом із господарем потрапили у квартиру, яка після ворожої атаки перетворилася на згарище.

Ніна Коломієць, кореспондент:

Біля багатоповерхівки, по якій вчора вдарив уламок ворожої ракети, зараз багато людей, але водночас цей двір нині перетворився на територію небезпеки. Під ногами скрізь уламки скла й металу. А з вікон постійно викидають те, що вчора о сьомій ранку вмить перетворилося на будівельне сміття: частини дверей, меблів, побутової техніки. Мешканців будинку всередину пускають лише для того, щоб забрати документи та найважливіші речі. Для всіх інших - прохід заборонений.

З пошкодженого під'їзду виходять люди з пакунками - виносять те, що вціліло. Квартира Юрія опинилася в епіцентрі удару. Каже, йому забирати звідти - вже нічого!

Юрій Ковач - мешканець будинку:

Я в то время гулял с собакой на улице, захожу - пожар моментально, с 11 этажа, секунда дела. Попало как раз между 11 и 12 этажом в нашу квартиру, наш балкон. Наш сосед, на его повалилась плита, он загинул. С собакой вместе. Жалко. Его жена пострадала, в реанимации.

Разом із Юрієм - підіймаємося до його оселі. У під'їзді немає світла, частина поверхів - затоплені.

Юрій Ковач - мешканець будинку:

Это была наша комната, квартира однокомнатная. Всё, что осталось, всё сгорело. Икона уцелела, видете. Есть Бог на свете всё-таки. Это было очень быстро, слава Богу, все живы.

Дружина Юрія з двома маленькими доньками - дивом вціліла. Дітей врятувало те, що вони в момент удару були у ванній.

Плиту снесло, и всё. Пожар начался с этих двух квартир. По всему дому, моментально.

Уламок ракети упав на верхні поверхи будівлі - спалахнула пожежа.

Марія, мешканка багатоповерхівки:

Сильно трухнуло. Собака вискочив. Ми повискакували, а там уже горіло на 13 поверсі.

На місце прибули підрозділи ДСНС.

Завдання номер один - загасити пожежу, розблокувати квартири, знайти людей під завалами, надати допомогу постраждалим.

Павло Петров, речник ГУ ДСНС у м. Києві:

На зараз понад 2 з половиною годин триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу саме за цією локацією. Ми маємо 60 врятованих людей. Триває ліквідація пожежі, яка виникла з 10 по 14 поверх. Наразі рятувальники проводять обстеження будинку, де можуть добратися місця завалів.

Валентина Максимюк, мешканка будинку:

Дивіться, 9-й поверх - балкони лежать, вікна лежать. Нічого не залишилось - ні вікон, ні дверей, нічого. Слава богу, діти живі.

Багато хто у шоковому стані, їм надали допомогу психологи.

Любов Кірнос, начальник відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у м. Києві:

Був складний випадок, коли мати втратила свою 14-річну дитину, і вона очікує тіло, щоб можна було провести впізнання. Складний випадок, тому що це затяжне переживання горя.

Інформація про загиблу дитину не підтверджується. Але рятувальники дістали з-під завалів тіла 3-х чоловіків та однієї жінки. 38 мешканців будинку отримали важкі травми.

Руйнування є - і з фасадної, і з тилової частини будівлі.

Віталій Кличко, київський міський голова:

Ми бачимо, майже весь будинок знаходиться без вікон. І зараз максимально швидко будемо робити все, щоб надати допомогу - спершу плівкою заклеїти вікна, а потім вже скління будемо робити. В резервному фонді гроші є, місто бере на себе всі витрати.

Вже після того, як рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків пожежі, коли здавалося вогонь приборканий… На балконі 10-го поверху спалахнуло полум'я.

Струмінь води не дотягувався до місця пожежі… А вітер поступово роздмухував полум'я. Язики вогню виривалися вже з іншого балкону. За кілька хвилин запалала третя квартира - тепер на 6-му поверсі.

Павло Петров, речник ГУ ДСНС у м. Києві:

Скління було відсутнє у всьому будинку. Гарячі частки та іскри могли злетіти вниз та потрапити саме до балконів, які були захаращені. Вітер розносив ці гарячі частки, які спричинили ці пожежі.

Зрештою пожежникам вдалося дотягнутися до осередків вогню й остаточно загасити пожежу.

Людмила Марченко, директор школи:

Тут фіксують заяви тих, в кого пошкоджено майно, у кого ушкоджене житло, працює поліція із постраждалими.

Штаб допомоги постраждалим розгорнули у сусідній школі.

Небайдужі люди стали нести сюди теплі речі, продукти та медикаменти.

Любов, жителька Києва:

Я просто приїхала, коли була потреба. Колись сама була в подібній ситуації. - Теж втратили житло? - Так, і житло, і рідну людину.

Наталія, мешканка будинку:

Ми спочатку пішли в метро, думали, якщо дорозвідка іде, то можна повертатися додому, повернулися додому, і буквально за хвилин 10 прилетіло. Тому не треба робити нашу помилку, треба сидіти в укритті до останнього. Ми не постраждали, тому прийшли допомогти, чим можемо. Нас попросили купити ліки, ми звичайно ж купили, що потрібно.

Згодом у двір пошкодженого будинку прибув Жозеп Боррель. Високий представник ЄС на власні очі побачив, як росія б'є по житлових кварталах.

Мешканцям пошкоджених осель міська влада пропонує кімнати в гуртожитках у різних районах столиці. Також формуються списки людей, яким місто може тимчасово надати квартири.

Євгенія Кулеба, депутат Київської міської ради:

На цей момент постраждало 154 квартири - це дуже багато, поруч у будинках вилетіли вікна, тобто навіть більше, ніж 154. Видно, що деякі квартири вигоріли вщент і навіть впало перекриття. Звичайно, потрібно робити експертну оцінку, буде відпрацьовувати комісія, щоб розуміти, яким чином відновлювати будинок. Звичайно, потрібно очікувати на висновки комісії, але попередньо мова йтиме про капремонт будинку.

Мешканцям пошкоджених квартир депутат радить оформлювати заявки на участь у програмі "єВідновлення".