Верховний представник ЕС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, котрий, як ви бачили щойно в нашому матеріалі, перебував 7 лютого в Києві зустрічався цього дня з керівництвом країни та виступав у парламенті. Говорив про майбутню допомогу від Євросоюзу.

Перший транш цивільної допомоги від ЄС Україна отримає вже у березні. Гроші надійдуть зі спеціального фонду, який європейським лідерам вдалося погодити на саміті минулого тижня. Скільки саме грошей надійде та якими будуть першочергові витрати? Яку військову допомогу планує ЄС для Збройних сил і скільки обіцяє поставити снарядів до кінця року? - у наступному сюжеті.

Євросоюз наближається до процедури фінансової підтримки Ukraine Facility. Цього тижня Рада ЄС та Європарламент погодили новий механізм підтримки України. Завдяки цьому Київ у найближчі чотири роки буде стабільно отримувати гроші з ЄС для покриття власних бюджетних потреб та реформування.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Для освоєння цих коштів уряд на прохання Єврокомісії розробив так званий "Український план". У ньому прописані наміри стосовно відновлення, відбудови та модернізації країни, а також реформи для наближення до Євросоюзу. Кошти Україні надаватимуть на основі втілення цього плану. Та за умови поваги до демократичних механізмів.

Загальний бюджет фонду - 50 мільярдів євро. З них 33 мільярди - це позики, і 17 - гранти. Весь фонд заплановано освоїти за чотири роки - приблизно рівними частинами - по 12 мільярдів. Цьогоріч перший транш, який Україна отримає в березні - становить чотири з половиною мільярди євро. Це найбільша запланована цьогорічна частина фінансування, ці кошти підуть на захищені видатки - пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Витрати щоквартально перевірятимуть на предмет доцільності та прозорості використання. Проте зараз пріоритет серед усіх напрямків саме захищені видатки бюджету. Поки Україна не отримала коштів від Сполучених Штатів та МВФ, як це було торік, говорити про інші напрямки не доводиться, каже народна депутатка з профільного комітету Леся Забуранна.

Леся Забуранна, народна депутатка, член комітету ВР з питань бюджету:

Якщо ми не отримаємо інших коштів, то звичайно кошти підуть на всі захищені статті видатків, і тоді перешкод не буде, бо в цілому ми покриємо соціальні програми. Якби у нас були кошти від Сполучених Штатів, від МВФ, то можливо частина європейських коштів була б спрямована на відновлення, на якісь програми підтримки бізнесу. І тут можливо могли б виникати якісь запитання.

Водночас у Брюсселі триває робота над створенням ще одного фонду допомоги для України - збройного. Щоб обговорити це питання, у Київ приїжджав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Виокремити з Європейського фонду миру спеціальний фонд для мілітарної підтримки України - його ідея. Каже, є надія перезавантажити процедуру фінансування зброї до кінця місяця. Також Боррель сподівається, що до кінця року загальна кількість снарядів, які ЄС поставить в Україну перевищить мільйон.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки:

Я хочу ще раз це чітко підкреслити. Поставка - це безоплатна передача плюс експорт. Не беріть до уваги тільки кількість безоплатної передачі. Адже окрім цього є ще один важливий потік боєприпасів в Україну, які надходять за прямими контрактами. Я знаю, що цього недостатньо. Знаю. Тому ми нарощуємо наші потужності. Ми перенаправляємо це виробництво, щоб віддати пріоритет Україні. Але для цього потрібно збільшити виробничі потужності й змусити всіх рухатися в цьому напрямку. Це не так просто. Але ми досягнули результатів і в найближчому майбутньому їх буде значно більше.

Від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз та його держави-члени надали Україні цивільної та військової допомоги на понад 90 мільярдів доларів.