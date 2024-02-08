Cенат США підтримав пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд доларів, який не включає видатки на посилення захисту кордону з Мексикою. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Голосування ще триває в Сенаті, однак вже є більше 60ти голосів за H.R.815, яку обрали інструментом для бюджетних асигнувань - законопроєкту допомоги для України, Ізраїлю і Тихоокеанського регіону! Попереду більше роботи, дискусій і дебатів ніж до цього моменту, однак це дуже важливий результат! Дякуємо кожному з голосів ЗА!

Зрештою Сенат ухвалив рішення про припинення дебатів по "чистому" законопроекту про міжнародну допомогу США, який включає Україну та Ізраїль .

ЗА 67 сенаторів, проти - 32 сенаторів. Це відкриває можливість розглянути цей законопроект по суті і винести його на голосування. Для його затвердження необхідно буде 51 голос.

Зараз подальший графік розгляду не відомий, водночас лідер більшості в Сенаті Чак Шуммер заявив, що Сенат працюватиме над текстом документу і в першу чергу опрацює порядок внесення змін до нього.

Тепер законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників, де він також має отримати мінімум 60 голосів.

Двопартійний законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з бюджетом на зміцнення кордонів був схвалений Сенатом 5 лютого після кількох тижнів погодження. Президент США Джо Байден закликав ухвалити його якнайшвидше, проте спікер палати представників США Майк Джонсон назвав законопроект "мертвонародженим".