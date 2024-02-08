Олександр навіть після ампутації не занепадає духом і хоче влаштуватися на роботу водієм.

Отримати водійські права людині з інвалідністю, навіть якщо вона втратила нижні кінцівки можна у Дніпрі. Там працює єдина в Україні автошкола, в якій навчають керувати, як легковиками авто, так і вантажними. Усе на базі університету внутрішніх справ - в закладі для цього є все необхідне.

Олександр проходить теорію на курсах водіння. Чоловік військовий, під Ірпенем отримав тяжке поранення, тепер пересувається на візку. Спершу ніс службу з 14 по 19 роки. Від початку повномасштабної війни знову повернувся у лави ЗСУ.

Олександр - учень в автошколі:

Зараз проходжу реабілітацію, щоб стати на протези й пересуватися на своїх 2. Але все одно пересуватися на протезах на довгій дистанції не дуже комфортно.

Олександр навіть після ампутації не занепадає духом і хоче влаштуватися на роботу водієм. Тож почав активно шукати спеціалізовані автошколи.

Олександр - учень в автошколі:

Передивився дуже багато варіантів автошкіл, але були автошколи які мали можливість навчити на ручному управлінні, але в них не було ліцензії, якщо ліцензії немає, сервісний центр не надає їм можливості здачі практики й всього іншого.

У Дніпрі працює автошкола, в якій людей з інвалідністю навчають керувати, як легковиками, так і вантажівками. Усе - на базі університету внутрішніх справ.

Ігор Ковальов, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

Теоретична частина проходить у спеціалізованій аудиторії. Наші будівлі обладнанні пандусом, обладнані ліфтом у бомбосховище. Та спеціальними санвузлами.

У Олександра місяць теорії позаду. Далі - практика. Він вперше сідає за кермо.

Цю вантажівку спеціально переобладнали, аби нею могли кермувати люди з інвалідністю. Олександр хоча і без досвіду, але все опанував швидко.

Практичні заняття тривають майже 7 тижнів, курсант має наїздити - 40 годин.

Тут зовсім не складно. Є три ручки, якими потрібно і можна керувати

На практиці все так же легко, як і в теорії, розповідає Олександр. Достатньо впевнено рушає і навіть розвертається.

Поки що це єдина автошкола, яка надає людям з інвалідністю можливість навчитися кермувати вантажівками. Це пілотний проєкт МВС. Права категорії В та С1 отримали вже п'ятеро їхніх слухачів - розповідають в університеті. Ще 20 нині проходять навчання.