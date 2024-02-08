У Дніпрі працює автошкола для людей з інвалідністю [ Редагувати ]
Отримати водійські права людині з інвалідністю, навіть якщо вона втратила нижні кінцівки можна у Дніпрі. Там працює єдина в Україні автошкола, в якій навчають керувати, як легковиками авто, так і вантажними. Усе на базі університету внутрішніх справ - в закладі для цього є все необхідне.
Олександр проходить теорію на курсах водіння. Чоловік військовий, під Ірпенем отримав тяжке поранення, тепер пересувається на візку. Спершу ніс службу з 14 по 19 роки. Від початку повномасштабної війни знову повернувся у лави ЗСУ.
Олександр - учень в автошколі:
Зараз проходжу реабілітацію, щоб стати на протези й пересуватися на своїх 2. Але все одно пересуватися на протезах на довгій дистанції не дуже комфортно.
Олександр навіть після ампутації не занепадає духом і хоче влаштуватися на роботу водієм. Тож почав активно шукати спеціалізовані автошколи.
Олександр - учень в автошколі:
Передивився дуже багато варіантів автошкіл, але були автошколи які мали можливість навчити на ручному управлінні, але в них не було ліцензії, якщо ліцензії немає, сервісний центр не надає їм можливості здачі практики й всього іншого.
У Дніпрі працює автошкола, в якій людей з інвалідністю навчають керувати, як легковиками, так і вантажівками. Усе - на базі університету внутрішніх справ.
Ігор Ковальов, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:
Теоретична частина проходить у спеціалізованій аудиторії. Наші будівлі обладнанні пандусом, обладнані ліфтом у бомбосховище. Та спеціальними санвузлами.
У Олександра місяць теорії позаду. Далі - практика. Він вперше сідає за кермо.
Цю вантажівку спеціально переобладнали, аби нею могли кермувати люди з інвалідністю. Олександр хоча і без досвіду, але все опанував швидко.
Практичні заняття тривають майже 7 тижнів, курсант має наїздити - 40 годин.
Тут зовсім не складно. Є три ручки, якими потрібно і можна керувати
На практиці все так же легко, як і в теорії, розповідає Олександр. Достатньо впевнено рушає і навіть розвертається.
Поки що це єдина автошкола, яка надає людям з інвалідністю можливість навчитися кермувати вантажівками. Це пілотний проєкт МВС. Права категорії В та С1 отримали вже п'ятеро їхніх слухачів - розповідають в університеті. Ще 20 нині проходять навчання.
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