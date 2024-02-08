Учасники форуму наголошують - успішно протистояти ворогу можна, лише обігравши його на полі цифрових технологій.

Від початку повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 5 000 хакерських атак на інформаційні системи України. Такі дані наводять у Міністерстві цифрової трансформації.

Як захистити наш Інтернет-простір? Про це говорили на Міжнародному форумі з кібербезпеки, який у ці дні відбувається в Києві. Докладніше в наступному матеріалі.

Посадовці, міжнародні партнери, провідні експерти в ІТ-сфері об'єдналися довкола теми цифрової безпеки на міжнародному форумі в Києві. Наголошують: саме на прикладі України зараз весь світ вчиться протистояти потужним атакам на електронні системи.

Майкл Дінгем, представник CRDF Global:

Ми прибули сюди для того, щоб допомогти Україні в цьому конфлікті, і будувати, посилити її захист. Для мене це чудова можливість зустріти нових людей, які зараз знаходяться на передовій у цьому просторі.

Повномасштабну війну проти України у кіберпросторі росія розпочала задовго до 24 лютого - наголошують у Міністерстві цифрової трансформації.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Якщо проаналізувати, як почалося повномасштабне вторгнення рф, воно почалося саме з кіберпростору. Воно почалося в січні 22-го року. А якщо бути точним, воно почалося ще 14-го року . Ворог проводить у своїх університетах профільні предмети, як атакувати сферу енергетики в Україні або банківську сферу. Тобто постійно думає, як завдати удару по домену у нашій країні.

Та навіть в умовах великої війни Україна продовжує процес цифровізації. Самих користувачів у застосунку "Дія" вже понад 20 мільйонів. За таких умов потрібно активніше дбати про безпеку кіберпростору - наголошують у Міноборони України.

Катерина Чорногоренко, заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку:

Ми хотіли б запропонувати нову парадигму системи атестації у військовій сфері. Разом з Держспецзв'язком ми вже працюємо над тим, щоб можна було розробити цільові профілі безпеки для військових систем. Я вважаю, що це революційний крок. Ми нарешті зможемо наростити суб'єктність, щоб дуже гнучко реагувати на всі виклики.

Голова Ради нацбезпеки та оборони навіть ввести нову спеціальність - кібердипломатів.

Олексій Данілов, секретар РНБО України:

Велика кількість країн має кібердипломатів. У нашій країні, я думаю, скоро обов'язково з'явиться така посада кібердипломата. Тому що це дуже важливий напрямок у боротьбі за світ у цьому світі

Учасники форуму наголошують - успішно протистояти ворогу можна, лише обігравши його на полі цифрових технологій.