Законопроект про мобілізацію, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, не передбачає змін до Адміністративного чи Кримінального кодексу в плані посилення відповідальності для ухилянтів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Законопроект був прийнятий без правок комітету в першому читанні, бо він і не міг бути прийнятий в іншому варіанті, тому що це перше читання, і він приймається за основу і до першого читання жодних правок не можна вносити за регламентом до цього тексту...

Звісно, ми хочемо пропрацювати цей текст, щоб він був і на сьогодення і на майбутнє. Але прогнозувати, що буде відбуватися через певний час складно в умовах, війни особливо. Тому сьогодні цей законопроект розроблявся для того, щоб змінити ті застарілі норми, які є, покращити мобілізацію...

Деякі речі, наприклад, перевести в цифровий формат, для того зменшити цю присутність ТЦК на вулицях. І щоб не було цієї ганебної практики, коли виловлюють на вулицях людей, і максимально спростити взаємодію там, де це можливо, наприклад, для уточнення даних...

Мається на увазі електронний кабінет або сертифікат військовозобов'язаного, який також можна буде отримати в цифровому вигляді.

Це комплексний законопроект, який передбачає багато змін в різні закони: в Закон про Нацполіцію, в Державну службу тощо.

Чого він точно не включає - змін до Адміністративного чи Кримінального кодексу, тому що ці зміни завжди вносяться окремими законопроектами. Це якщо ми говоримо про посилення відповідальності", - заявив Чернєв.